Siamo arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2021, in onda, in diretta, questa sera, dalle 20.30. Insieme ad Amadeus e Fiorello, riascolteremo tutte le 26 canzoni in gara e scopriremo la classifica finale che vede l’aggiunta del televoto.

Ecco il regolamento della serata finale:

La media tra le percentuali di voto ottenute tra Giuria Demoscopica, Orchestra, Sala Stampa e Televoto darà vita ad una nuova classifica delle 26 canzoni. Dopo aver scoperto le posizione, scopriremo chi sono e verranno mostrati gli highlights delle loro esibizioni. A questo punto si azzerano tutti i voti raccolti in precedenza. Si riprende con il televoto e la canzone con la percentuale di voto più alta ottenuta vince Sanremo 2021. Di diritto ha la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021.

Durante la serata si esibirà anche il vincitore delle Nuove Proposte, eletto ieri sera: Gaudiano con Polvere da Sparo.

In attesa della scaletta ufficiale che vi sveleremo appena sarà resa nota, ecco le canzoni in gara alla finale del Festival di Sanremo 2021.

Annalisa, Dieci

Aiello, Ora

Måneskin, Zitti e buoni

Noemi, Glicine

Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

Colapesce Dimartino, Musica leggerissima;

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band, Il farmacista;

Willie Peyote, Mai dire mai (La locura);

Malika Ayane, Mi piace così;

La Rappresentante di Lista, Amare;

Madame, Voce;

Arisa, Potevi fare di più;

Coma_Cose, Fiamme negli occhi;

Fasma, Parlami;

Lo Stato Sociale, Combat Pop;

Francesca Michielin e Fedez, Chiamami per nome;

Irama, La genesi del tuo colore (RVM prove).

Extraliscio feat. Davide Toffolo, Bianca luce nera;

Ghemon, Momento perfetto;

Francesco Renga, Quando trovo te;

Gio Evan, Arnica;

Ermal Meta, Un milione di cose da dirti;

Bugo, E invece sì;

Fulminacci, Santa Marinella;

Gaia, Cuore amaro;

Random, Torno a te.

Sanremo 2021, finale, ospiti

Ecco gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2021.

Arriva sul palco del Teatro Ariston l’immensa Ornella Vanoni (in una esibizione con Francesco Gabbani), Serena Rossi, Tecla Insolia per la presentazione de La bambina che non voleva cantare.

Per la parte dedicata a Sanremo Story Riccardo Fogli – Michele Zarrillo – Paolo Vallesi, ospite anche Umberto Tozzi, Federica Pellegrini e Alberto Tomba per parlare di Olimpiadi.

