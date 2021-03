Irama a Sanremo 2021: “Torno al Festival con uno spirito nuovo” (video)

Non c’è due senza tre. Tra i cantanti che si esibiranno in gara nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, c’è anche Irama. La canzone si intitola “La genesi del tuo colore“. “Questa è una nuova canzone, ci sarà un nuovo spirito. La prima volta fu il mio primo live. Poi c’è stata La Ragazza con il Cuore di Latta, un’esperienza più soul. Stavolta sarà un’armonia tra la musica elettronica e quella orchestrale”, racconta a Soundsblog.

Questo sarà un Festival diverso per tutti, anche per Irama. “C’è tanta responsabilità, lo si vede anche dietro il palco tra le maestranze. E’ anche entusiasmante poter tornare a cantare live e poter ridare un momento di spensieratezza e di libertà a livello musicale”.

Hai definito questa canzone un inno alla vita, perché?

“Mi piace raccontarla come un inno alla vita, una celebrazione alla vita. Questa canzone è up-tempo, mi piace visionarla come un treno. Ha qualcosa di spiriturale e libero. Una volta che sali sui vagoni di questo treni ti accorgi che ci sono tante sfumature, una di queste predominante: la malinconia. E’ un up-tempo triste da una parte, dall’altra libero. Ti permette di poter ballare la canzone”.

Ti piacerebbe fare l’Eurovision?

“Mi piacerebbe molto approcciarmi in quel senso. Per me è una responsabilità anche di noi giovani rappresentare il nostro Paese anche con un tiro internazionale e raccontare la nostra cultura all’estero. Sarebbe un motivo di orgoglio e sarebbe un onore partecipare all’Eurovision”.

Nera, Arrogante e Mediterranea sono state delle hit clamorose. La definizione di hit maker ti piace o ti spaventa?

“Quelle tre sono legate dal mondo latin, anche se ce ne sono tante altre che hanno ottenuto risultati vicini a quelle canzoni. Il mondo latin mi appartiene totalmente, un mondo in cui sguazzo, e mi piace che mi rappresenti. Oggi la musica latin prende sempre più piede in maniera prepotente in senso positivo”.