Musica leggerissima, Colapesce e Dimartino “nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero”

Colapesce Dimartino sono in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Musica leggerissima“.

Un brano che ha la musica al centro del messaggio (“Metti un po’ di musica leggera, Perchè ho voglia di niente, Anzi leggerissima, Parole senza mistero, Allegre ma non troppo”). Musica come elemento salvatrice, come elemento di unione e di festa e vita nel silenzio che circonda (“Metti un po’ di musica leggera, Nel silenzio assordante, Per non cadere dentro al buco nero”).

La musica è ovunque, è colonna sonora nella vita di ciascuno di noi (“Dentro ai supermercati, La cantano i soldati, I figli alcolizzati, I preti progressisti, La senti nei quartieri, Assolati, Che rimbomba leggera, Si annida nei pensieri, In palestra”). La musica impedisce di cadere in un buco nero, è àncora di salvataggio.

Colapesce è il nome d’arte di Lorenzo Urciullo, classe 1983: cantautore musicista e produttore discografico, lancia il progetto Colapesce nel 2010. Quattro album in studio all’attivo, tre EP e diversi singoli.

DiMartino è Antonio Di Martino, classe 1982, è di Palermo e ha un percorso musicale e artistico vario e riconosciuto. Per lui anche una partecipazione al Concerto del Primo Maggio 2009 ancora in gruppo con i Famelica.

Tante le collaborazioni per entrambi, che hanno pubblicato insieme un album nel 2020, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Ecco la pubblicazione in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021, con Musica leggerissima e Povera patria, brano che porteranno alla terza serata delle cover dedicata alle Canzoni d’autore:

Per festeggiare la nostra partecipazione al Festival di Sanremo abbiamo realizzato un 45 giri esclusivo, doppio Lato A, con Musica Leggerissima e la cover di Povera Patria di Franco Battiato. Sono solo 300 copie numerate a mano. La copertina fronte retro è opera del maestro @fontanesi . Trovate tutto al link nelle storie!

Vi aggiorneremo su testo, audio e video della canzone non appena disponibili.