Gaia è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Cuore amaro“.

Per la cantante è l’esordio in gara dopo la vittoria, nel 2020, della 19esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Abbiamo intervistato Gaia, in una video intervista che potete vedere qui sotto, e la cantante ci ha raccontato il significato della canzone e come è nata:

E’ una canzone che nasce questa estate, senza alcun preludio sanremese. Nasce con l’ultimo giorno di una settimana di Camp, in cui ho chiamato autori, produttori con cui scrivo. Ci siamo sfogati, abbiamo lasciato che la creatività fluisse. Tra l’altro Cuore amaro è nato l’ultimo giorno, in un clima di spensieratezza. Ha fatto sì che io potessi liberarmi di certi pesi. Non è solo una canzone d’amore nei miei confronti… voglio anche dirmi “Brava che hai perseverato, che hai tenuto i tuoi sogni bene in vista, che non hai mollato”. Ci sono state tante situazioni che mi hanno realmente bloccata a livello personale e lavorativa. Ho guardato a quei momenti come qualcosa di brutto, difficile. Invece quei momenti li dovrei ringraziare come quelli belli, mi hanno dato una consapevolezza che oggi non avrei. Un filtro per guardare quello che è il mio approccio musicale alla mia storia in maniera differente.