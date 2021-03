Voce, Madame; la canzone di Sanremo 2021 sull’abbandonarsi ai ricordi e all’amore per la musica

Madame è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Voce“.

E’ la sua prima volta in gara al Teatro Ariston.

A soli 16 anni ottiene un contratto con l’etichetta musicale Sugar, per cui pubblica il singolo Anna e Sciccherie, certificato disco d’oro nell’aprile 2020, quando viene candidata tra le cinquanta donne dell’anno da D: La repubblica delle Donne. Nel 2019 pubblica 17 e La promessa dell’anno, mentre partecipa alla realizzazione di Mira con Ensi e di L’anima con Marracash. Nel 2020 esce con Baby (anch’essa disco d’oro), Sentimi e Clito.

Voce è una canzone d’amore e il significato è duplice: l’amore per l’altra persona e per la musica. Chi ama diventa la voce, l’elemento principale di espressione e, allo stesso tempo, è eterno come il suo legame intenso per le sette note.

(“Mi ricordo di te, ah, Mi vedevano ridere sola, ma eri te, Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra, Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai”) canta Madame.

Un inno alla voce (“Voglio che viva a cent’anni da me, Perché in giro mi chiedon di me, E mi chiedo di te anch’io”) e anche la rapporto con l’altra persona al centro del significato del brano.

Non manca l’elemento di nostalgia e malinconia, tra presente e quel passato (“Adesso che non ci sei più, Non so se, Ti ricordi di me

Quanto è bello abbracciarmi, Per sentirti un po’ a casa”). Amore sentimentale, fisico, amore verso la musica e la voce che permette di esprimersi.

Nei mesi scorsi, Madame ha ottenuto un grande successo anche grazie ala sua collaborazione e presenza nel brano di successo “Defuera” insieme a Dardust, Ghali e Marracash.

Si esibirà nella prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 2 marzo, con l’inedito “Voce”.

“Vorrei prenderla in braccio e dirle che tra 10 anni parteciperà al Festival di Sanremo con la sua canzone”, ha scritto Madame nella didascalia della foto su Instagram con cui ha annunciato ai fan la sua partecipazione al Festival.