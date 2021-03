Ghemon è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Momento perfetto”.

L’artista ha già calcato il palco del Teatro Ariston due volte, nel 2019, gareggiando con l’inedito “Rose Viola”, certificato disco d’oro, e l’anno precedente, nel 2018, quando, ospite della serata dei duetti, si è unito a Diodato e Roy Paci nel brano “Adesso”.

Esce venerdì 19 marzo “E vissero feriti e contenti”, il nuovo progetto discografico di Ghemon. Da oggi è possibile il preorder di CD, LP nero e della versione LP rossa autografata. Nell’album sarà presente anche “Momento Perfetto”, brano con il quale l’artista parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI.

L’album segna l’inizio di una nuova fase del percorso musicale dell’artista, il quale esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature.

L’ultimo progetto discografico di Ghemon, “Scritto nelle stelle”, pubblicato il 24 aprile 2020, ha debuttato alla #2 della classifica FIMI degli album più venduti e alla #1 di quella dei vinili. Il 6 novembre 2020 è stato estratto dall’album il singolo “Inguaribile e romantico”, rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane, anche lei in gara al Festival con “Ti piaci così”.

Abbiamo intervistato Ghemon per parlare della sua partecipazione a Sanremo 2021 e dell’uscita del suo nuovo disco, “E vissero feriti e contenti”.

E siamo partiti proprio dalla nascita della canzone in gara al Festival:

“E’ stato come scrivere la pagina di un diario. Mi sono trovato in studio con questo ragazzo che non conoscevo, Simone Privitera, che aveva appena prodotto l’album di Gaia. Avevo sentito Chega ed ero rimasto molto colpito. L’ho aggiunto su Instagram, mi ha scritto dopo il lockdown. Quando vuoi passa in studio perché sarei felice di lavorare con te”. Da lì non ci siamo mai lasciati, abbiamo scritto l’intero album insieme. Momento perfetto è stato il scritto il secondo giorno in cui ci siamo visti. Ci siamo seduti e ho aperto la pagina del diario e ho confessato come mi sentivo in quel momento. In maniera onesta e una pagina di diario di persone che ogni giorno si mettevano in moto per conquistarsi le proprie cose, persone che a volte non si sentivano viste o apprezzate quanto fosse giusto.