Gio Evan è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Arnica“.

Per lui è un debutto sul palco del Teatro Ariston. È la prima volta per l’artista, nato a Molfetta nel 1988 e dai mille talenti ed interessi: scrittore, poeta, filosofo cantautore. In campo musicale, Gio Evan ha pubblicato due album, Biglietto di solo ritorno nel 2018 e Natura molta del 2019. Due i singoli rilasciati nel 2020, Regali fatti a mano e Glenn Miller. Tra i suoi brani più noti, tuttavia, non possono non essere citati anche Klimt e Scudo.

Qual è il significato della canzone?

Il brano -nel quale non appare mai la parola Arnica che dà il titolo- è una serie di esempi e di bilanci della propria vita. Di cose e comportamenti che spesso si sbagliano e dai quali sembra non imparare mai (“E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione

Prendere in tempo il treno, e poi sbagliare le persone, E sbaglio ancora a fidarmi a regalare il cuore agli altri”).

E’ una sorta di appello a se stesso (“E voglio farmi scivolare il mondo addosso, E non scivolare sempre io, E volo con la testa tra le nuvole, Ma vedessi il cuore quanto va più in alto”) e di potenzialità, di racconto, un aprirsi con un elenco di episodi che caratterizzano la vita e il quotidiano (“Le corse lungomare, Nuotare fino a non toccare, L’ansia di non fare in tempo, Coi regali di Natale”).

C’è realismo e accettazione (“Le corse lungomare, Nuotare fino a non toccare, L’ansia di non fare in tempo, Coi regali di Natale”).