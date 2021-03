Parlami, Fasma: la canzone di Sanremo 2021 su un amore consumato che non si riesce ad abbandonare

Fasma è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Parlami“.

Per il cantante è un ritorno dopo la partecipazione nella scorsa edizione e il successo ottenuto nella categoria delle Nuove Proposte.

Sanremo 2020 con il brano “Per Sentirmi Vivo” (terzo in classifica, vittorioso negli streaming) ma prima c’è stata tanta gavetta e tanti successi. Come “Marylin M“, presentata sul palco del Summer Festival di Canale 5 e certificata disco d’oro.

Ma di cosa parla la canzone “Parlami”? E’ un invito verso un’altra persona ad esporsi, a raccontarsi, a non aver paura di parlare (“Vorrei darti la mia forza per vederti parlare, Non di ciò che ti succede ma parlare di te, Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te”). L’elemento costante è l’invito a liberarsi, a parlare, a svuotare i pensieri (“Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini, E quindi guardami guardami, Sai che adoro quegli attimi In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini”). L’amore e la richiesta di trovare una sorta di equilibrio e di chiarezza, proprio per la forza ricambiata (“Nei miei giorni no tu sei l’unico sì, Tu che mi parlavi e mi parlavi di te, E come se parlassi e parlassi di me”). Ma allo stesso tempo, p lei ad immaginare, a sognare un futuro (“In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini”).

Il 28 febbraio 2020, circa un anno fa, il cantante aveva rilasciato il suo secondo album in studio, “Io sono Fasma“. All’interno 14 tracce inedite trainate, appunto, dal brano sanremese, Per sentirmi vivo. Il disco è arrivato al sesto posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia.

Il suo debutto, invece, risale al 2018 con “Moriresti per vivere con me?”. In quel caso, l’album si posizionò al 44esimo gradino della chart Fimi.

Vi terremo aggiornati con testo, audio e video della canzone non appena disponibili.