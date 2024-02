Angelina Mango debutta al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia“, scritto da Madame – A. Mango – D. Faini. Parlando della canzone, la cantautrice, ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato:

La noia ha due punti focali principali: riuscire a ballare con addosso una corona di spine. La abbiamo tutti quanti ma nonostante questo non dobbiamo chiuderci in casa, abbiamo delle gambe, una vitalità e un’energia che possiamo sfruttare. L’altro aspetto è La noia che arriva. Mi sono annoiata molto poco, ho vissuto cose molto belle e molto brutte. La tranquillità, la noia, è quando stai bene. Inizialmente la disdegni ma quei momenti non sono altro che tempo prezioso da dedicare a noi stessi. Sono stata molto più tranquilla, serena, annoiata di prima. Tra una vita noiosa e una vita di alti bassi, sceglierò sempre la seconda lasciando un po’ di spazio per la noia. Una accezione positiva se limitata.

Il testo di La Noia

Ecco il testo della canzone “La noia” di Angelina Mango, in gara al Festival di Sanremo 2024.

Il significato della canzone La Noia

Racconta il vivere un periodo di stallo, di calma apparente, senza drammi o preoccupazioni:

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

Una corona di spine è quello che indosserà nella festa in programma, vive senza soffrire. E questo sembra quasi un dolore al quale non si è abituati.

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia