Sanremo 2021: Ornella Vanoni sarà tra gli ospiti

Ornella Vanoni, tornata ad occupare i piani alti della classifica Fimi degli album più venduti in Italia con il suo ultimo lavoro intitolato Unica, sarà tra gli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 2 al 6 marzo 2021.

Per la celebre interprete milanese, si tratterà della quarta partecipazione, come ospite, al Festival di Sanremo, la terza consecutiva. Se aggiungiamo anche le partecipazioni come cantante in gara, Ornella Vanoni ha calcato il palco del Teatro Ariston ben 11 volte.

Per quanto concerne le sue partecipazioni come ospite, l’anno scorso, Ornella Vanoni ha condiviso il palco con Alberto Urso, durante la serata dei duetti, esibendosi con la cover de La voce del silenzio.

Nel 2019, invece, Ornella Vanoni si rese protagonista di un’ironica irruzione sul palco durante un intervento di Virginia Raffaele. Come sappiamo, tra le famose imitazioni dell’attrice e comica romana, troviamo anche quella della Vanoni. Virginia Raffaele e Ornella Vanoni, quindi, duettarono con la canzone La gente e me.

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2009, invece, Ornella Vanoni si esibì come ospite di Simona Molinari, tra i Big in gara quell’anno con la canzone Egocentrica, e si esibì anche da sola con le canzoni Vedrai vedrai e Una ragione di più.

Per quanto riguarda le sue partecipazioni come artista in gara, Ornella Vanoni ha preso parte alla kermesse sanremese dal 1965 al 1968, nel 1970, nel 1989, nel 1999 e nel 2018, ottenendo due secondi posti (nel 1965 con Abbracciami forte e nel 1968 con Casa Bianca) e tre quarti posti (nel 1967 con La musica è finita, nel 1970 con Eternità e nel 1999 con Alberi) e una serie di premi tra i quali il Premio alla Carriera nel 1999 e il Premio Miglior Interpretazione Sergio Endrigo e il Premio Baglioni d’oro nel 2018.