Quando trovo te, Francesco Renga: la canzone di Sanremo 2021 sul ricordo che riaffiora e rende gioia alle nostre vite

Francesco Renga sarà in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Quando trovo te“.

Il pezzo è stato scritto dallo stesso Francesco insieme a Roberto Casalino e Dario Faini ed esplora il concetto di “oblio salvifico”: dimenticare come forma di protezione e come riparo da una vita che spesso ci costringe alla fretta.

In merito alla situazione vissuta in questo periodo da parte di tutti, Renga conferma questa possibile lettura:

Sì, si può agganciare a quello che stiamo vivendo. Racconta di un uomo che cammina per strada, in tormento e frustrazione esistenziale, negativo, che lo porta a ricordarsi di qualcosa che aveva nascosto. Credo che ci siano ricordi che teniamo ben custoditi per proteggerli dalla vita, dalla frenesia delle nostre esistenze. Quando riaffiorano ci riportano alla normalità che coincide con la felicità, a me salvano la vita: lo sguardo dei miei figli, il profumo della cucina, il ricordo di un abbraccio e di uno sguardo. Andrà tutto bene? No, non è andato tutto bene. E’ un augurio che ci siamo fatti all’inizio di questo lungo viaggio. Forse ce la stiamo cavando. Quello che si diceva all’inizio, nessuno verrà lasciato indietro non è stato così. Moltissimi sono stati lasciati indietro. Colleghi miei, musicisti, fonici, lavoratori dello spettacolo che hanno avuto pochissime tutele e attenzioni in questo anno. Certamente questo periodo così assurdo a me è servito per ritrovare e riscoprire delle cose che stavamo perdendo. Rimanere a casa ci ha dato modo di riscoprire cose che rischiavamo di perdere. Il modo di condividere il dolore dell’altro, tutti soli nella propria abitazione ci ha dato quel senso di comunità che stavano smarrendo. C’è una visione della società diversa.