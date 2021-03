Ora, Aiello: la canzone di Sanremo 2021 è una presa di coscienza su un rapporto da cui è fuggito

Aiello è in gara al Festival di Sanremo 2021 con “Ora“, brano presente nel prossimo disco di inediti del cantante, intitolato “Meridionale” e in uscita il 12 marzo prossimo.

Qual è il significato della canzone?

Il brano, come raccontato dallo stesso Aiello, è una presa di coscienza su un rapporto da cui è fuggito e, rispetto al quale, ha deciso di prendersi responsabilità e colpe. Un momento da affrontare, a mente lucida, senza particolare malinconia o desiderio di cambiare le cose ma ammettere, allo specchio con se stesso, di aver sbagliato.

Ecco le parole di Aiello durante la conferenza stampa:

“Sono sempre stato fan di Sanremo. Per molti qualcuno è visto come un ormai un classico ma tutti lo guardiamo. Non ho mai pensato che fosse una tappa obbligatoria nella carriera di un artista. Non credo sia un passo dovuto, non ci pensavo fino a qualche mese fa. Siamo stati tutti vittima di un momento storico molto duro. Sanremo è il più grande palco per far sentire la musica live. Ero solo nella mia casa di Roma, ho fatto alcune riflessioni. Anziché dare agli altri la responsabilità di alcune scelte, ho realizzato che avevo delle colpe. Dirselo non è mai bello, me lo sono urlato che sono stato uno str0nzo. E ho parlato di sesso, un sesso speciale, ibuprofene. Massima libertà di vedere quello che può vedere: curativo, liberatorio, tossico. Sono scappato dopo il sess0, me ne sono pentito. Non si può tornare indietro ma era giusto dirlo a me stesso ad essere onesto. Ho fatto ascoltare la canzone a mio cugino, Marco. Non è uno dalla lacrima facile. Alla fine della canzone l’ho visto perso e questa cosa mi ha molto emozionato. “Questa canzone ti è costata”, mi ha detto. Mi ha molto colpito come frase e me la sono portata dentro. E’ un pezzo che ho voluto vestire in modo non scontato”