Bugo è in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Invece sì“.

Per il cantautore è la seconda partecipazione, dopo il caso nato lo scorso anno, ben noto alla memoria. I due avevano partecipato insieme con il brano “Sincero” ma, a causa di alcuni dissidi tra di loro, nella serata del venerdì, Morgan aveva cambiato il testo della canzone, sul palco, criticando l’atteggiamento e il comportamento del collega. Bugo, a quel punto, aveva abbandonato il Teatro Ariston.

Quest’anno, Bugo torna “da solista” con il brano “Invece sì”.

Ma qual è il significato del pezzo? Racconta che le cose impossibili si possono fare; i sogni si possono realizzare a 40 anni, come a 50 o 60 e oltre. Rappresenta BUGO come uomo oltre che come artista; c’è quella voglia di rivalsa che ci sta accumunando tutti. La voglia di poter tornare a vivere i nostri sogni il prima possibile, anche quelli che sembrano impossibili (soprattutto quelli).

“Anche se mi dici Cristian cresci, stai su dritto, Grazie ma io, Voglio immaginarmi che non ho sbagliato” canta Bugo, nella canzone al Festival di Sanremo 2021. Ci sono i consigli, le imposizioni, le regole da seguire ma c’è anche l’anima, il proprio carattere, le proprie aspirazioni e desideri. E questi devono, alla fine, avere la meglio.

C’è il momento in cui esplode la volontà di voler vedere la vita con gli occhi di chi “sogna” e di chi ancora ci crede (“Voglio immaginarmi che non ho sbagliato, E che Ringo Starr è il mio miglior amico, Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto, Si dice così”)

La canzone farà parte del suo prossimo progetto discografico.

Si scrive repack, ma si legge Re Pack 👑

Il 5 marzo 2021 uscirà Bugatti Cristian e io non vedo l’ora di condividere con voi questa nuova avventura.

La musica non si ferma, io con lei! 💪🏻

