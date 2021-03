Momento perfetto, Ghemon: la canzone di Sanremo 2021 sul desiderio di urlare e far sentire la propria voce

Ghemon è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Momento perfetto“.

Sulla canzone, in conferenza stampa, ha dichiarato:

Esistenzialista la canzone? Ci sta. Ma lo trovo un brano molto realista. Non entra in punta di piedi, dico sempre che la vita è fatta di un sacco di aspettative che vengono disattese. E’ nata nella maniera più spontanea possibile. La prima cosa che è venuta è stata il ritornello. E’ la prima registrazione che noi abbiamo fatto, non capita tante volte. Non ci pensavo a Sanremo, in quel momento, la stessa cosa accaduta con Rose viola.

Ecco il significato della canzone, Momento perfetto. E’ incentrata sul desiderio di urlare, di far sentire la propria voce per non rischiare, come dice proprio nel testo, di vivere di ricordi. Nel pezzo si parla della frustrazione di vivere la propria attuale condizione e la voglia di cambiare le cose (“Non nego che m’intriga il pensiero di sparire, L’idea di cambiare vita”).

“Mi alzo ad orari quasi vietati, Non voglio più lavorare gratis, O che mi cambino i connotati, Se non avveri i tuoi desideri, Finisci a vivere di ricordi” racconta Ghemon, raccontato, con diversi esempi concreti, la volontà che la situazioni cambino. E’ arrivato il turno, quel “momento perfetto” del titolo, dopo aver passato sempre troppo tempo ad ascoltare gli altri ed esprimere il proprio pensiero (“Ma ora mi è venuta voglia di urlare, Sono convinto che questa sia, L’ora mia, il momento perfetto per me, Dicono sempre che è il turno degli altri”).

Il 19 marzo uscirà il nuovo disco del cantante, “E vissero feriti e contenti”

L’album segna l’inizio di una nuova fase del percorso musicale dell’artista, il quale esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature.

L’ultimo progetto discografico di Ghemon, “Scritto nelle stelle”, pubblicato il 24 aprile 2020, ha debuttato alla #2 della classifica FIMI degli album più venduti e alla #1 di quella dei vinili. Il 6 novembre 2020 è stato estratto dall’album il singolo “Inguaribile e romantico”, rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane.