Willie Peyote è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Mai dire mai (La locura)”.

Il brano attualmente è ai primi posti della classifica generale, al termine della quarta serata del Festival. Ecco le parole del cantante in conferenza stampa:

L’obiettivo della musica che faccio è sempre quello di cercare di sviluppare una discussione intorno alle cose che dico. La canzone non è una sfilza di insulti e frecciatine che ho lanciato ai miei colleghi, è un discorso sulla musica, su come la percepiamo e la viviamo, anche all’interno di noi addetti ai lavori. Se mi accusi di essere un boomer che se la prende con TikTok, allora non hai letto bene la frase. Se mi accusi di essermela presa con Achille Lauro, non l’ho neanche citato, è un discorso che faccio sull’approccio nella musica rap e trap. Se te la prendi per la frase sul twerk, hai di nuovo decontestualizzato il concetto. Non mi riferisco al twerk di per sé ma al contesto dove si fanno le cose. Quella frase si riferisce a Sanremo e non è un caso che arrivi dopo la citazione su Morgan. Non mi sembra calzante l’accusa di mansplanning perché non mi sono permesso di dire come si lotta contro il patriarcato. Mi sono permesso di chiedere com’è possibile che il twerk, all’interno di Sanremo, quando si parla molto di parità di genere e di femminicidio, diventi un simbolo militante. Non voglio insegnare niente a nessuno, faccio delle domande. Io accetto le critiche e le prese in giro. Io, col pezzo, mi prendo in giro da solo, speravo passasse il messaggio ma, evidentemente, senza musica, il concetto passa meno. Il polverone, comunque, è un mio obiettivo, non mi nascondo. Spiegherò tutto, a chi vorrà. Ci vuole poco, comunque, a triggerare la gente, il gioco era quello, è un troll e ha colto nel segno.

Qui potete vedere il video ufficiale.

A seguito il testo della canzone:

Willie Peyote, Mai dire mai (la locura), Testo

“Questa è l’Italia del futuro, un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte”

Ora che sanno che questo è il trend tutti ‘sti rapper c’hanno la band

Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men

Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel due0due0

Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi

C’è il coatto che parla alla pancia ma l’intellettuale è più snob

In base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l’Italia è una grande sit-com

Sta roba che 5 anni fa era già vecchia ora sembra avanguardia e la chiamano it-pop

Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su Tik-tok

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Ora che sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand

Tutti ‘sti bomber non fanno goal ma tanto ora conta se fanno il cash

Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll?

Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile

Cosa ci vuole a decidere “tutta ‘sta roba c’ha rotto i coglioni”?

Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo ‘sti cazzi i milioni

“le brutte intenzioni” che succede? Mi sono sbagliato

Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

(Mai dire mai) non so se mi piego non so se mi spezzo

(Mai dire mai) non so se mi spiego, dipende dal prezzo

(Mai dire mai) Lo chiami futuro ma è solo progresso

(Mai dire mai) sembra il Medioevo più smart e più fashion

(Mai dire mai) se è vero che il fine giustifica il mezzo

(Mai dire mai) non dico il buongusto ma almeno il buonsenso

(Mai dire mai) ho visto di meglio, ho fatto di peggio

(Mai dire mai) ecco, tu dì un’altra palla se riesco palleggio

Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype

Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell’hype

Non ti servono i programmi se il consenso ce l’hai

Riapriamo gli stadi ma non teatri né live

Magari faccio due palleggi, mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai

Mai dire mai, mai dire mai

Mai dire mai dire mai dire mai dire mai