Random è in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Torno a te“.

Random è il nome d’arte di Emanuele Caso, rapper nato a Massa di Somma, in Campania. Ha 19 anni.

Il suo debutto avviene nel 2018 con il disco Giovane oro. Il grande successo arriva l’anno dopo grazie al singolo Chiasso che ottiene il doppio disco di platino con le vendite. Sempre nel 2019, a ottobre, rilascia un altro brano, Rossetto, certificato oro.

A maggio del 2020 è stato scelto per entrare nel cast di Amici Speciali, il programma condotto da Maria De Filippi con celebrità che si sfidano in una gara di ballo o di canto, in base alla loro passione o celebrità. E’ il grande salto verso il mainstrem per l’artista che pubblica ‘Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa‘ (disco d’oro).

E’ la sua prima volta in gara al Festival di Sanremo.

Qual è il significato di Torno a te?

Torno a te è una dedica d’amore che può essere intesa per l’eventuale anima gemella, amata (“Ogni sorriso ricordo sai, Quanti sogni nel cassetto che, A volte lasciamo alle spalle”) e sulle difficoltà di riuscire a instaurare qualcosa di duraturo e concreto “(Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo, Siamo migliaia e migliaia, Ma non ci troviamo, Quando giri intorno a me”)

C’è un appello, una richiesta a cercarlo, a trovarlo per rendere finalmente il tutto reale, senza paura di affrontare il domani “(Oggi mi sento vivo, Cercami e mi troverai, Dentro le note che mai scriverei, È solo il tempo che scriverà il resto, Che cambia se siamo diversi dal resto”).

E infine, la presenza dell’amata gli permette di riaffacciarsi a lei, di fare ritorno al suo fianco (“Quando giri intorno a me, Torno a te, Quando giri intorno a me, Torno a te, Quando giri intorno a me”).