La genesi del tuo colore, Irama: la canzone di Sanremo 2021 come un inno alla vita

Irama è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “La genesi del tuo colore“.

Di cosa parla la canzone? Il significato del brano lo ha raccontato lo stesso Irama in conferenza stampa:

“Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con La genesi del tuo colore un brano che rappresenta, per me, un inno alla vita. La vita ha, secondo me, un legame molto forte con la sofferenza. A volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto, nasce qualcosa dentro di noi che fa scoppiare il colore e fa tornare a scorrere la vita. Il colore per me rappresenta la vita, con le sue tante e diverse sfumature che scorrono dentro di noi come il sangue nelle vene. A volte sembra che la vita voglia giocare con noi, sembra voler decidere la nostra sorte e suonare le nostre corde facendoci sentire inermi davanti all’esistenza, ed è proprio in quei momenti che nasce qualcosa dentro di noi che riesce a fare esplodere il colore che fa tornare a scorrere la vita. Per me una delle difficoltà più grandi è incrociare una up-tempo con un concetto malinconico. Mi viene in mente “La ballata dell’amore cieco”. Mi piace pensare che anche questa cosa viva in questa canzone e mi fa piacere che viva nuovamente anche in questo brano”