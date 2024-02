“Perché Sanremo è Sanremo” resta uno degli slogan più celebri della storia del Festival. In poche parole, il sunto stesso della kermesse musicale, ormai diventata iconica e ritornata in formissima grazie alla direzione artistica e alla conduzione di Amadeus, al timone negli ultimi cinque anni. Dal 2025 si cambia e, in queste settimane, è di moda il totonome di chi dovrà assumersi il compito di mantenere alto l’hype nei confronti del programma. Stasera, su Rai 1, a qualche settimana dalla finale con il trionfo di Angelina Mango con “La noia”, andrà in onda uno speciale che racchiude i momenti più celebri di tutte le 74 edizioni del Festival.

Perché Sanremo è Sanremo, Rai 1: anticipazioni

Dopo 74 annate, il Festival di Sanremo è sempre più giovane, un evento che va ben oltre la musica. Per una settimana il Festival invade i palinsesti, i giornali e, da qualche anno, anche i social. Un fenomeno mediatico che riflette il sentiment del nostro Paese. Di questo e dalla storia del Festival si parla nel documentario coprodotto da Rai Documentari ed Eliseo Entertaiment “Perché Sanremo è Sanremo”, in onda mercoledì 21 febbraio alle 21.30 su Rai 1.

La storia della kermesse, i grandi successi, gli scandali, ma anche un evento drammatico e le pesanti polemiche. E poi, gli eventi politici e i fatti di cronaca che hanno attraversato l’Italia durante le varie edizioni, in un caleidoscopio di storie, canzoni , personaggi e comparse, raggruppate in un unico grande racconto popolare. Un viaggio all’insegna della musica, delle emozioni e della magia del palco dell’Ariston. Una serata speciale dedicata al Festival, firmata da Giovanni Filippetto e Michele Truglio.

Si potranno rivedere episodi che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo, dalle ospitate indimenticabili ai vincitori che hanno potuto alzare al cielo il leoncino d’oro, simbolo del trionfo nella kermesse musicale. Da Mike Bongiorno a Pippo Baudo, fino ad Amadeus, “il meglio di” in prima serata su Rai 1.