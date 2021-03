Potevi fare di più, Arisa: la canzone di Sanremo 2021 sulla consapevolezza che nella vita si deve essere felici

Arisa è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Potevi fare di più“, scritto da Gigi d’Alessio, come raccontato dalla stessa cantante.

Ho scelto di cantare una canzone di Gigi perché quando ho ascoltato il brano ho sentito una grandissima verità nel testo. Ho bisogno di cantare cose autentiche. A volte, quando mi trovo a chiedere un brano, gli dico “Scrivi una cosa che senti tu”. Ho scelto Gigi perché prima di tutto lo stimo tantissimo e trovo che sia un maestro della musica. E’ una persona molto sensibile. E mi voglio un po’ avvicinare alla mia terra. Non posso cantare in lucano, canto il Sud attraverso uno stampa napoletano molto vicino alla mia famiglia”

Nel testo della canzone c’è un messaggio per le donne e per chiunque si riconosca nelle parole:

“Il messaggio che voglio dare a tutti è che quando ci si trova in una situazione che non ci rende felici, bisogna prendere la consapevolezza che nella vita si deve essere felici. Alla fine, bisogna prendersi la responsabilità del proprio disagio perché le cose cambino. Si può fare”.

Arisa ha avuto un’immediata empatia e si è riconosciuta, in una fase del suo passato, su quanto scritto da Gigi d’Alessio e sulla canzone che porta in gara sul palco del Teatro Ariston:

“Mi rispecchio tantissimo. Io e Gigi ci siamo trovati molte volte a chiacchierare delle nostre cose. E’ una persona molto accessibile. Mi sono commossa quando è arrivata questa canzone. Credo che gli amori tossici capitino a tutti. Tutte le cose che ci arrivano solo delle prove anche per fortificarci. Nelle canzoni esorcizzo capitoli della mia vita e ne faccio momenti e ricordi importanti. Quando sarò una nonnina, attraverso le canzoni canterò la mia storia ai miei nipoti. E’ un pezzo con delle sonorità un pochino sognanti, soffici. Non penso che sia qualcosa di soul, credo sia qualcosa di profondamente melodico e viscerale”

C’è la consapevolezza di trovarsi davanti ad un amore difficile, tossico, che non fa bene e del quale è giunto il momento di liberarsi perché senza via d’uscita (“A che serve una rosa quando è piena di spine, Torno a casa e fa festa solamente il mio cane, Ora i nostri percorsi sono pieni di mine, Sto annegando ma tu non mi tendi la mano”).

