I Coma_Cose partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Fiamme negli occhi“. E’ la prima partecipazione per la coppia artistica e sentimentale. Queste le parole del duo nel mostrare la cover del singolo sui social e rivelando come è nata la canzone:

Dentro c’è tanto di noi, c’è il viaggio delle nostre vite che si incontrano su questo palco.

Una canzone scritta la scorsa estate, quando cercavamo leggerezza, con la voglia di essere su un’auto che corre al tramonto verso una spiaggia…Lì accendere un faló, tirare fuori birre e chitarra, guardarci negli occhi…e sorridere.

I Coma_Cose hanno anche anticipato la pubblicazione del loro nuovo disco, Nostralgia:

Nostralgia è un mondo si significati che affiorano da un passato che brucia ancora. È una fotografia che immortala il cambiamento di una vita sempre in viaggio.

Ma di cosa parla “Fiamme negli occhi”, il brano in gara al Festival di Sanremo 2021?

Il significato della canzone è legato al rapporto di coppia dei due, con riferimenti alle emozioni e sensazione (“Quando ti sto vicino sento, Che a volte perdo il baricentro, E ondeggio come fa una foglia”). Una passione con un messaggio d’amore potenzialmente condivisibile da chi è innamorato, in coppia (“Hai le fiamme negli occhi ed infatti, Se mi guardi mi bruci”). Le fiamme sono quelle della passione, dello sguardo che incendia. Non mancano momenti difficili che accompagnano ogni relazione, qua raffigurati con esempi efficaci ed immediati, volutamente concreti e metaforici allo stesso tempo (“Galleggio in una vasca piena di risentimento, E tu sei il tostapane che ci cade dentro, Grattugio le tue lacrime, Ci salerò la pasta”).

Ma le fiamme, del titolo, alla fine restano la costante comune, restano la sicurezza del legame, della condivisione e della relazione (“Resta qui e bruciami piano, Come il basilico al sole, Sopra un balcone italiano, Che non sa come mi riduci, Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci”).

Amore che arde.