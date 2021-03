La rappresentante di Lista sono in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Amare“.

Queste le parole della band alla notizia della loro partecipazione:

“Ci piace pensare all’Ariston come un luogo che accoglierà la nostra canzone esattamente come hanno fatto tutti i palchi che abbiamo incontrato lungo la nostra strada, dal più piccolo al più grande, dal primo tour quasi dieci anni fa all’ultimo che non c’è mai stato fino al prossimo che ci sarà. Quante volte ci abbiamo scherzato su. Quante volte abbiamo incrociato le dita. Stasera lo possiamo dire, ci sentiamo felici, siamo fradici di gioia”

E’ la massima esponente italiana del queer pop, la band ha pubblicato tre album dal 2014 al 2018: (per la) Via di casa, Bu Bu Sad e Go Go Diva. Cinque i singoli: Invisibilmente, Apriti cielo! …e la luna bussò! [Live], Questo corpo e Woow. Voce del complesso è di Veronica Lucchesi.

Per loro è la prima presenza in gara sul palco del Teatro Ariston.

Qual è il significato della canzone in gara a Sanremo 2021?

E’ una canzone d’amore passionale e viscerale, con emozioni che includono lacrime e corse (“Io corro e poi corro, Piango e poi piango, Amare senza avere tanto, Urlare dopo avere pianto, Parlare senza dire niente”). C’è la volontà di cambiare le cose, di poter essere tutto e niente. Tutto nell’idealizzazione, nulla in una possibile concretezza (“Ogni volta che stai bene, Vorrei essere tutto, Potrei essere niente”).

La passione e l’amore raccontato nella canzone è espresso in tutto il testo del brano, con la paura che diventa essenza stessa dell’esistenza e, nuovamente, realtà come aspettativa (“La paura è la vita, Apro gli occhi e vedo l’universo, Tra la gente che non crede, Che sognarlo era diverso”).

