Malika Ayane è in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Ti piaci così“.

La cantante ha raccontato il senso più profondo della canzone e il messaggio che vuole trasmettere con il brano:

Il centro di “Ti piaci così” è la consapevolezza di sé, lo scoprirsi risolti, l’avere voglia di vivere con gusto. Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere. Ti piaci così è una canzone sul riconoscersi senza biasimo. È un invito a ballare scalzi, a cantare a squarciagola o scegliere di cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo. È un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo.

Abbiamo intervistato Malika Ayane (qui sotto la video intervista) e lei stessa ci ha raccontato il significato di Ti piaci così, rivelandoci anche come è nato:

“Rispetto allo storico delle mie canzoni di Sanremo in cui raccontiamo l’attimo in cui si decide, un pre-emozione, qui siamo totalmente immersi. La sensazione di conoscersi, vedersi, sentirsi finalmente dentro i propri panni. Sono abituata a lavorare con testo e musica, unendo poi un mondo sonoro tutto intorno. In questo caso tutto è cominciato da un ritmo che Rocco Rampino mi ha proposto e su cui Alessandra Flora ha messo un giro d’accordo e io ho cantato liberamente. L’energia che è venuta fuori nella mia intenzione nella melodia stessa è stata naturale, come cercare un testo che potesse contornare qualcosa che era già chiara nel sentirla. Le parole sono parte importante, metà di una canzone e sono partita dall’idea di raccogliere questo stato d’animo. E’ stato inevitabile coinvolgere Pacifico che a volte, sa meglio di me, come voglio dire una cosa. E abbiamo fatto questo brano che spero arrivi travolgente come è stato realizzarlo”

Malika Ayane canta Ti piaci così nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021.