Maneskin a Sanremo 2021 con Zitti e buoni, Teatro d’Ira vol.1 è il nuovo album (intervista)

I Maneskin sono in gara a Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”. La canzone anticipa il nuovo disco, Teatro d’Ira Vol.1 in uscita il 19 marzo. Guarda la video intervista ai Maneskin in occasione della loro partecipazione al Festival, prima della pubblicazione dell’album e di due tappe, a dicembre, a Roma e Milano.

Scritto e composto interamente dalla band, “Zitti e Buoni”, con sonorità crude e distorte, porta all’Ariston il graffio rock che caratterizza l’attitudine dei Måneskin, per la prima volta a Sanremo. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo dna, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l’Italia e l’Europa nel primo lungo tour di oltre 70 date sold out.

“Zitti e buoni” è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, tema centrale nelle produzioni del gruppo.