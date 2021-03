Dieci, Annalisa: la canzone di Sanremo 2021 è la storia di un amore che non vuole finire

Annalisa torna al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Dieci“, in gara tra i 26 big selezionati da Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa edizione. E’ la seconda volta per il presentatore, dopo il grande successo ottenuto nel 2020. E quest’anno, ancora una volta, insieme a lui, ci sarà Fiorello, spalla e amico.

Per Annalisa, invece, è la quinta partecipazione al Festival, in gara, sul palco del Teatro Ariston. La prima volta è stata nel 2013, poi 2015, 2016 e 2018 con “Il mondo prima di te”.

Quest’anno, in gara, si presenta con “Dieci”, una sorta di dichiarazione d’amore per la musica, con una serie di immagini efficaci tra quotidianità e simboli. Lei è maturata, cresciuta, affronta e vive la vita affrontandola (“Non ho tempo deciditi, A fine lavoro ti penso,

Ho cenato col vino sul letto, E non deve andare così, Non fanno l’amore nei film”). C’è presa di coscienza, fronteggiare la vita persino nelle sue contraddizioni (“L’ultimo bacio in strada, Tu scrivimi tra un’ora, Serviranno ancora, Dieci ultime volte, Dieci, Dieci ultime volte”). E soprattutto, si impara (“Fa freddo tornare a casa, Ma non è così amara, Questa notte si impara”).

La stessa cantante, via Instagram, ha raccontato il significato e il senso del pezzo:

#DIECI è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con voi da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa ❤️

Sono davvero felice di essere a #Sanremo2021 ⭐️

Vi teniamo aggiornati con testo, audio e video della canzone (e dell’esibizione live a Sanremo 2021), non appena disponibili.