Orietta Berti è in gara al Festival di Sanremo 2021 con “Quando ti sei innamorato”

La cantante la presenterà, per la prima volta, nella seconda serata della kermesse musicale, esibendosi per prima.

Come raccontato nella nostra intervista, il brano è stato giudicato elegante ma qualche voto basso è arrivato:

“No, ognuno la pensa a suo modo. Ci sono tante persone che non percepiscono la melodia italiana, dicono che bisogna essere moderni. Le nostre radici, però, non vanno snaturate: siamo il popolo del bel canto e della melodia larga. Non dobbiamo vergognarcene. Se tutto il Paese scimmiotta gli stranieri, diventiamo un popolo di copioni. La brutta copia, naturalmente. Noi dobbiamo valorizzare quello che sappiamo fare. Non voglio criticare nessuno però non si può denigrare chi fa quello che ha sempre fatto. Un giornalista mi ha detto ‘Ma Orietta torni a Sanremo e porti ancora una canzone con la melodia italiana?. Ho risposto: ‘Cosa dovevo portare, un rap?’. Mah, insomma…”.

Ma qual è il significato della canzone, “Quando ti sei innamorato?”

E’ una canzone d’amore (probabilmente dedicata al suo amato Osvaldo?) che non conosce mezze misure ed è dirompente, assoluto e totalizzante (“Sembrava tanto eppure non ho niente, Se non ti ho accanto tutto è apparente”). Una vera e propria dedica d’amore in perfetto tradizione sanremese.

Il punto di vista è l’innamoramento di lui e delle fasi (“Quando ti sei innamorato, perduto, Da allora niente è cambiato, Quando mi hai detto “ti amo”, confuso, Dicesti non vado lontano, io resto con tе, Ancora non lo sa ma nel mio mondo, Esiste solo lui che mi sta accanto”). L’altra persona è tutto, è il mondo intero, non ci sono ostacoli ed è un sentimento che non si limita (“L’amore che mi dai è quello che vorrei”).