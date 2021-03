Fulminacci è in gara al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Santa Marinella“.

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, è un cantautore romano classe 1997, vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima nel 2019. Partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta nella sua carriera.

A febbraio, sulla canzone disse:

In questi due anni ho scritto tante cose diverse e ogni volta credevo di essere definitivo. Poi ho capito che non c’è niente di più stupido dell’ambizione di riuscire a descriversi. Ho creduto di essere tante cose, ho perso tempo a vedermi da fuori senza vivere veramente il presente. Poi niente… escono le canzoni, ci sono i concerti, i treni, la gente, Sanremo, io che scrivo questa cosa. Dicono che sono giovane, dicono che sembro vecchio. Non ho ancora capito quale dei due è il complimento e perchè. Due anni fa ho scritto Santa Marinella e ancora non la conosce nessuno. Sono davvero felice perchè sto facendo quello che mi piace. Ora elencherò cose da giovane: Cringe, Normie, Creepy.