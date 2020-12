Questa sera, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda la finale di Sanremo Giovani 2020 con Amadeus padrone di casa, pronto a svelare i nomi dei 6 cantanti che, insieme ai due nomi dall’Area Sanremo, comporranno le Nuove Proposte di Sanremo 2021 con 8 artisti in totale pronti a sfidarsi. Inoltre, sempre questa sera, saranno svelati i nomi dei 26 Big in gara al Festival.

Dopo settimane di rumors, smentite e assenza ufficiali (quelle di Morgan e Michele Bravi sono state rese note nei giorni scorsi), avremo finalmente l’ufficialità sui nomi e sui titoli delle canzoni che ascolteremo dal 2 al 6 marzo 2021.

I dieci finalisti di cinque appuntamenti di AmaSanremo e pronti ad esibirsi questa sera, per Sanremo Giovani, sono Merlot, Wrongonyou, Le Larve, Greta Zuccoli, Gaudiano, I Desideri, Hu, Avincola, Folcast e Davide Shorty

Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus.

Con i nomi dei Campioni e delle Nuove Proposte svelati questa sera, potrà partire ufficialmente il countdown verso il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Il meccanismo della serata è stato svelato da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione:

L’importante è la gara dei giovani. Entreranno i 26 artisti Big che verranno distribuiti in blocchi di 3/4/5 artisti insieme. Poi 3 canzoni dei Giovani. Poi un altro blocco. Un modo per dare importanza alla gara e poi vedere i Big. Non ci saranno duelli tra i giovani ma solo i 6 che poi vinceranno un posto all’Ariston

E’ l’ultimo atto di questo viaggio per scoprire i nomi dei 6 cantanti in gara, dopo i cinque appuntamenti di AmaSanremo che hanno reso orgoglioso il conduttore: