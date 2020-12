Orietta Berti partecipa a Sanremo 2021 con Quando ti sei innamorato

Orietta Berti parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone ‘Quando ti sei innamorato’. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amedeus nel corso della finale di ‘Sanremo Giovani’ in onda, stasera, giovedì 17 dicembre 2020, in prima serata su Rai1. La settantunesima edizione della kermesse musicale si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

Per la cantante emiliana, si tratta della dodicesima partecipazione (l’ultima risale al 1992). La raffinata interprete ha ricevuto la notizia in collegamento da casa perché, nelle scorse settimane, ha contratto il Coronavirus.

“Grazie per darmi questa bella opportunità. L’emozione deve esserci per il mio pubblico. Mi sono ripresa bene. Sto aspettando di fare l’ultimo tampone. Sono ancora in quarantena. Vorrei essere li volentieri. Osvaldo (il marito, ndb) non sta tanto bene ma si sta riprendendo un po’ alla volta. Ha avuto questa malattia più pesante di me. Ci vuole pazienza. Sono venuta a Sanremo perché ci sei tu. Quando ti sei innamorato. E’ una bellissima canzone e la canterò con tutto l’entusiasmo che posso avere. E’ una canzone nelle mie corde”.

Nel 1974, con il brano ‘Occhi rossi’, la Berti ha conquistato il piazzamento più alto guadagnando la medaglia di bronzo. Nel 1966, ha portato al successo uno dei suoi cavalli di battaglia, ‘Io ti darò di più’ in coppia con Ornella Vanoni. L’anno dopo, invece, ha ottenuto la giusta consacrazione con ‘Io tu e le rose’.