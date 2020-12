Maneskin partecipano a Sanremo 2021 con Zitti e buoni

I Maneskin parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 con la canzone ‘Zitti e buoni’. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amedeus nel corso della finale di ‘Sanremo Giovani’ in onda, stasera, giovedì 17 dicembre 2020, in prima serata su Rai1. La settantunesima edizione della kermesse musicale si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

Si tratta della loro prima partecipazione alla gara canora.

La band, formatasi nel 2015, è composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Hanno raggiunto il successo discografico nel 2017 partecipando all’undicesima edizione di ‘X Factor’ e classificandosi al secondo posto dietro al vincitore Lorenzo Licitra. Il loro primo album, Il ballo della vita, è stato pubblicato nel 2018, li ha consacrati nel mondo della discografia, grazie soprattutto ai singoli Morirò da re e Torna a casa.

Lo scorso 20 ottobre 2020, è uscito il loro ultimo singolo, che porta per titolo ‘Vent’anni’: “Dopo due anni sei spinto a guardarti indietro, a vedere a che punto sei arrivato e se gli errori che hai commesso ti hanno segnato per sempre. A vent’anni si sbaglia e la facilità con cui lo si fa è disarmante. A volte ci siamo ritrovati noi stessi a dubitare della direzione che volevamo prendere, ma non ci siamo mai fermati. La strada che abbiamo preso è sempre stata la più difficile, ma siamo profondamente sicuri che sia quella giusta. Siamo testardi, siamo innamorati, siamo vivi. Siamo tornati per voi, per noi, per tutti quelli che ci hanno sempre creduto ma anche per chi ha sempre dubitato”.