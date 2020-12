Gaia partecipa a Sanremo 2021 con Cuore amaro

Gaia parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone ‘Cuore amaro’. L’annuncio ufficiale è stato dato da Amedeus nel corso della finale di ‘Sanremo Giovani’ in onda, stasera, giovedì 17 dicembre 2020, in prima serata su Rai1. La settantunesima edizione della kermesse musicale si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

“Sono veramente felice di essere qua. Sono emozionata” sono le sue prime parole pronunciate sul palco del Casinò della Città dei Fiori.

Sul proprio account Instagram, la giovane cantautrice ha commentato, a caldo, la notizia del proprio ingaggio nel cast della nuova edizione del Festival:

“Per la prima volta in vita mia sono riuscita a non spoilerare. @sanremorai”.

La cantante è la vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’. Ha sfornato un album di successo, ‘Nuova Genesi’ da cui ha estratto le superhit ‘Chega’ e ‘Coco Chanel’.

“Ci andrò solo con una canzone all’altezza della situazione. Dunque non lo escludo” aveva dichiarato, a ‘Il Messaggero’, appena qualche mese fa. Un’ipotesi confermata, qualche settimana dopo, negli studi di Verissimo al cospetto di Silvia Toffanin: “Chi lo sa, stimo molto Sanremo. Sto scrivendo il mio nuovo album, ma non sto scrivendo per Sanremo. Scrivo per celebrare quello che sto vivendo. Se dovesse capitare di scrivere una canzone che mi identifica a pieno e che mi dà la possibilità di essere sicura su quel palco, perché no…”.