Ermal Meta partecipa a Sanremo 2021 con Un milione di cose da dirti

Ermal Meta parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Un milione di cose da dirti. L’annuncio è arrivato da parte del direttore artistico e conduttore Amadeus nel corso di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 giovedì 17 dicembre 2020.

Ecco le primissime parole pronunciate dal cantante, interpellato da Amadeus in diretta:

Sanremo è il palco più emozionante che ci sia in Italia e in Europa, è il più calcato a livello di nomi italiani e internazionali. L’emozione raddoppia, triplica, c’è sempre un valido motivo per partecipare a Sanremo.