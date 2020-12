Irama partecipa a Sanremo 2021 con La Genesi del Tuo Colore

Irama parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “La Genesi del tuo Colore“. La sua partecipazione è stata ufficializzata da Amadeus durante la serata televisiva dell’11 dicembre. Partito da Sanremo Giovani cinque anni fa, è cresciuto a pane e De Andrè. Oggi le sue canzoni sono ascoltate da milioni di persone: basti pensare che la sua “Mediterranea” è il pezzo italiano più ascoltato in assoluto su Spotify nel 2020.

Filippo Maria Fanti in arte Irama – nato a Carrara ma cresciuto a Monza, classe 1995 – si è presentato alla serata con un abito celeste e le treccine. “E’ stato un percorso bellissimo, è stato bello iniziare da qui. E’ bello tornare con una responsabilità diversa, spero di essere all’altezza e di fare bene“, ha detto il giovane cantautore che ha esordito nel 2016 proprio al Festival partecipando alla categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa Sarà” (si classificò al sesto posto). L’esplosione è avvenuta due anni più tardi con la vittoria ad “Amici“. Nel 2019 è tornato a Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta” classificandosi al 16esimo posto. Nel 2020 è tornato ad “Amici” per partecipare e vincere la versione “Speciale” organizzata per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile

Nel mezzo ci sono stati tanti successi musicali e numerose certificazioni. Qualche titolo? “Nera“, “Bella e rovinata“, “Arrogante“. “Mediterranea” è stata una delle canzoni più di successo dell’estate 2020: il brano è stato certificato con ben tre dischi di platino.