Coma_Cose parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 con il brano Fiamme negli occhi. Per loro è la prima esperienza al Festival.

I Coma_Cose sono un duo composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, nato a Milano nel 2017. Il loro primo Ep è Inverno Ticinese rilasciato proprio nel 2017. Sono stati anche ospiti di Alessandro Cattelan nel programma di Sky Uno “E poi c’è Cattelan”.

L’anno seguente il successo aumenta grazie all’opening dei concerti dei Phoenix, a Parigi. Il loro primo disco ufficiale è del 2019 e si intitola Hype Aura. Partecipano al Concerto del Primo Maggio e cantano il brano Aurora sogna nel disco Microchip temporale come guest, assieme a Mamakass, dei Subsonica.

In tv si esibiscono con il brano Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti nel programma Una storia da cantare presentato da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Il 2020 li vede nel nuovo disco di Francesca Michielin, intitolato Feat. poiché nell’album sono presenti collaborazioni per ogni traccia presente. Il brano nel quale appaiono loro si intitola “Riserva naturale”.

Nella prima metà di quest’anno, durante il lockdown nazionale, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano decidono di lavorare a nuova musica e pubblicano un Ep intitolato “Due”. Il titolo è rappresentato del concept poiché all’interno sono presenti solamente due tracce intitolate Guerre Fredde e La rabbia.

Nel mese di settembre del 2020, il concerto in streaming “Heroes” li vede tra i protagonisti insieme ad altri grandi nomi della musica italiana come Achille Lauro e Marracash. L’evento si è tenuto all’Arena di Verona ed è stato ideato in occasione di una raccolta fondi per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo in crisi economica e lavorativa per le restrizioni anticovid.

I Coma_Cose sono in gara tra i big al Festival di Sanremo 2021 con il pezzo “Fiamme negli occhi”.