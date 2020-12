Giovedì 17 dicembre 2020 è la data che i fan del Festival di Sanremo 2021 aspettano con ansia e curiosità. In prima serata, infatti, Amadeus, durante la finale di Sanremo Giovani, svelerà i nomi dei Big in gara a marzo del prossimo anno. Come sapete, la kermesse musicale è stata spostata di circa un mese proprio con la speranza di un Festival “post Covid”, con una situazione che permetta uno svolgimento più sereno rispetto ai mesi scorsi che abbiamo vissuto, tra distanziamento sociale e mascherina. Ovviamente, il tutto con l’arrivo del tanto atteso vaccino.

In attesa di scoprire i nomi ufficiali dei Big scelti dal direttore artistico, ecco qualche anticipazione sul cast che potrebbe calcare il palco del Teatro Ariston. Come riportato dai colleghi di TvBlog, sembrano certi -tranne sorprese delle ultime ore- i nomi de Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta, Noemi, La rappresentante di Lista, i Maneskin, Michele Bravi, Colapesce con i Dimartini, Madame e Aiello.

Per molti i loro un ritorno sul palco del Festival di Sanremo, per altri un vero e proprio esordio mainstream. X Factor ringrazia visto che i Maneskin, Noemi, Giusy Ferreri e Michele Bravi hanno iniziato la loro carriera proprio nel talent show ora in onda su Sky Uno.

Non ci sarà, invece, Chiara Galiazzo, vociferata negli ultimi tempi.

Nulla da fare anche per Claudio Lippi che aveva rivelato di aver presentato una canzone in gara ma non sarebbe stato selezionato tra i Big in gara.

Sembra certa, invece, la presenza di Gio Evan, scrittore e cantante che fu al centro della popolarità anche grazie alla sua frase che Elisa Isoardi pubblicò su social quando si lasciò con Matteo Salvini.

Tra i nomi vociferati che aspirano a tornare in gara a Sanremo, spiccano anche quelli di Arisa (che ci aveva provato anche lo scorso anno) e Anna Tatangelo, al lavoro sul nuovo disco dal quale sono stati estratti già due singoli, Guapo con Geolier e Fra me e te feat Gemitaiz.

Secondo quanto riportato da Dagospia, anche Valeria Marini avrebbe presentato un brano per essere selezionata tra i Big.

L’Ansa parla anche di un esordio a sorpresa di Fedez, sul palco dell’Ariston. E il rapper sta lavorando proprio al nuovo album. Poi indica anche il ritorno di Annalisa, Elodie, Malika Ayane e Orietta Berti.