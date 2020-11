Ogni cosa sa di te è il titolo del brano presentato da Greta Zuccoli per potersi classifica tra i finalisti di AmaSanremo e accedere, quindi, alla finalissima di dicembre, per ottenere un posto sul palco del teatro Ariston, tra le Nuove proposte.

Da giovanissima ha fatto parte del gruppo Greta & the Wheels dopo essersi diplomata nel canto jazz al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. E’ stata notata, per la sua voce, da Damien Rice e ha accompagnato l’artista in alcune tappe europee del suo tour, come solista.

Qui il suo account Instagram ufficiale, su questo link, invece, il video di “Ogni cosa sa di te”. A seguire il testo della canzone.

Quanto pesa, il dono

di un ricordo, dentro c’è

il tuo nome, quanto, pesa

l’odore di una notte

che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

di te, nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

ad ogni cosa da colore

che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

resto illesa, segno di rivoluzione

e cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore