Fulminacci partecipa a Sanremo 2021 con Santa Marinella

Fulminacci parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Santa Marinella. L’annuncio è arrivato pochissimi minuti fa da parte del direttore artistico e conduttore Amadeus nel corso di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 giovedì 17 dicembre 2020.

Queste le primissime parole pronunciate, con evidente emozione, in diretta televisiva, interpellato dal padrone di casa Amadeus:

Ho fatto tutto di fretta nell’ultimo anno, sono contentissimo, non sto capendo niente, spero di fare al meglio il Festival.

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, è un cantautore romano classe 1997, vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima nel 2019. Partecipa al Festival di Sanremo per la primissima volta in carriera.

Molto apprezzato e seguito dal pubblico più giovane, è un nome che invece rischierà di risultare sconosciuto ai più maturi. Tra i brani più famosi di Fulminacci c’è La vita veramente, che è anche il titolo del suo finora unico disco registrato in studio.

Il 9 settembre scorso, Fulminacci ha pubblicato Canguro, mentre proprio domani, venerdì 18 dicembre 2020, sarà rilasciato il nuovo singolo Un fatto tuo personale, che, salvo sorprese, farà parte del disco che il cantante pubblicherà dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo (a meno di rinvii per cause legate alla pandemia da coronavirus).

Gli altri singoli rilasciati, tutti nel suo anno d’oro 2019, sono Borghese in borghese, Una sera, Le ruote, i motori! e San Giovanni. Tra le collaborazioni da segnalare quella con Mox, per il pezzo dal titolo Fino a quando il cielo esiste.

Fulminacci, sotto contratto con l’etichetta discografica Maciste Dischi, al momento, è seguito su Instagram da circa 60 mila utenti, mentre la sua pagina Facebook ha poco più di 7 mila like. Numeri destinati a crescere nelle prossime settimane.