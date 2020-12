Francesco Renga partecipa a Sanremo 2021 con Quando trovo te

Francesco Renga parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con Quando trovo te. Il cantante è alla ottava partecipazione al Festival della Canzone Italiana, la cui prossima edizione andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo 2021.

Francesco Renga ha esordito sul palco dell’Ariston nel 1991, all’età di 23 anni, insieme alla band Timoria, di cui è stato il frontman. Con il brano L’uomo che ride, il gruppo riuscì ad aggiudicarsi il Premio della Critica nella categoria Giovani, istituito con la loro partecipazione. Torna a Sanremo da solista nel 2001, sempre nella categoria Giovani, con il brano Raccontami…, raddoppiando la vittoria del Premio della Critica. Nel 2002 partecipa al concorso con Tracce di te, ma è nel 2005 che ottiene il placet del pubblico con il brano Angelo, che gli vale il primo posto e un’ampia popolarità.

Nel 2009, a diciotto anni dalla prima partecipazione, torna all’Ariston con il brano Uomo senza età, mentre l’anno successivo è sul palco in qualità di ospite per omaggiare il sessantesimo anniversario della kermesse. Nel 2011 viene chiamato dai Modà ed Emma per duettare sulle note di Arriverà, ma è nel 2012 che torna in gara con la canzone La tua bellezza. Nel 2014 si aggiudica il quarto posto nel concorso con Vivendo adesso, brano scritto da Elisa e presentato al festival insieme ad A un isolato da te. Nel 2018 è sul palco dell’Ariston come ospite insieme a Nek e Max Pezzali, mentre nel 2019 canta in gara con Aspetto che torni.