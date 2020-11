Questa sera Davide Shorty si esibirà durante l’ultima puntata di AmaSanremo, in onda su Rai Uno dalle 23.30. Il cantante interpreterà il brano che si gioca un posto tra le Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2021, intitolato Regina.

A fine ottobre, via Instagram, il cantante aveva raccontato:

Ci ho messo un po’ per metabolizzare la notizia e formulare un pensiero sensato per raccontarvela, ma ecco qui…

2 anni fa io, @claudio_guarcello @emanueletrigliamusic e @therealtarallo siamo stati invitati da @andredibaio a passare una settimana a scrivere sul lago Maggiore. Lì una mattina, in poco meno di un paio d’ore è nata “Regina”.

Quando abbiamo finito la session non riuscivamo a smettere di ascoltare la registrazione ed io ad un certo punto ho detto…”Raga immaginatevela sul palco di Sanremo”.

2 anni fa abbiamo visualizzato, lo abbiamo proprio visto e lo abbiamo fatto con tutto il cuore.

Adesso siamo a qualche piccolo passo da quel palco e già sembra un sogno così.

Sono ufficialmente in gara tra i 20 semifinalisti per @sanremorai giovani e canterò per voi “Regina” in diretta su @rai1official ⚡️

Qualsiasi cosa succeda sono infinitamente grato all’Universo per tutto quello che sta arrivando e a tutti voi per il continuo supporto in questi anni. Tutto andrà detto a suo tempo…nel frattempo…one love.

Davide Shorty, in passato, aveva partecipato anche a X Factor nella nona edizione del programma. Si è classificato terzo e faceva parte della categoria Over guidata da Elio. In giuria, quell’anno ci furono anche Fedez, Skin e Mika.

La storia raccontata è quella di quella di una ragazza, del suo rapporto tormentato con lei, senza genitori accanto a farle da guida. Ma lui resta la figura a cui può rivolgersi, la certezza della vita (“se la cosa ti consola, io ti sono, sempre accanto, dentro questa vita nuova che ha l’odore di un abbraccio”)

Qui potete vedere il video ufficiale della canzone

A seguire il testo della canzone.

Camminami di fronte e

così mi fai seguire le tue forme

con lo sguardo, guarda

c’è una casa all’orizzonte

e noi ci urliamo in faccia

alla stazione singhiozzando

entrambi con un ego enorme

che ci mette in imbarazzo

Per sentirsi più al sicuro

dal primo piano di un palazzo

ed io ti amo te lo giuro

infatti a volte sono pazzo

se la testa ti va in fumo

quando ti manca lo spazio

e questa pioggia è così fina

che quasi non la senti

la strada è una piscina

e quando meno te lo aspetti tu

diventi una bambina

con due genitori assenti

ma cresciuta una regina

con il sole tra i capelli

aria, tu diventi aria

Cos’è sto sguardo

mi sembra quasi un rimprovero

sono sempre il solito, a volte

neanch’io mi tollero

navigo la mente, perché pratico

il senso logico, panico

come un coltello stretto dal manico

poi mi ami mi chiedi se mai

io spariró, mani nelle mani

come Dani adesso salirò

sei nei miei piani e sai

che ogni promessa è un debito

anima latina, regina con regno a seguito

e inoltre una corona, hai pur bisogno

Di un palazzo e se ti senti sola

e la tua vita è un po uno strazio

se la cosa ti consola, io ti sono

sempre accanto, dentro questa vita

nuova che ha l’odore di un abbraccio

Questa pioggia è così fina

che quasi non la senti

la strada è una piscina

e quando meno te lo aspetti tu

diventi una bambina

con due genitori assenti

ma cresciuta una regina

con il sole tra i capelli

aria, tu diventi aria

aria, aria

Questa pioggia è così fina

che quasi non la senti

la strada è una piscina

e quando meno te lo aspetti tu

diventi una bambina

con due genitori assenti

ma cresciuta una regina

con il sole tra i capelli

aria, tu diventi aria