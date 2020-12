Oltre all’assenza di Michele Bravi dal Festival di Sanremo 2021, sembra non prevista anche la partecipazione di Morgan tra i 26 Big ammessi al Festival a inizio marzo 2021. Il rumor delle scorse ore ha portato il cantante a commentare la presunta esclusione con un commento dal sapore di sfogo, attraverso Instagram. Riportando un passaggio di Rolling Stone, Morgan ha bollato la decisione come ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica””. Il motivo? “Tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate”.

Ecco le parole del cantante, in gara lo scorso anno con Bugo e protagonista del chiacchieratissimo abbandono del palco da parte del collega dopo il cambio del testo effettuato da Morgan, durante la diretta dell’esibizione, e indirizzato all’altro:

All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per “scelta artistica”, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico. Infatti il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarramgiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere. Questo album è stato realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica. Ma quando ci troviamo di fronte al vuoto non spaventiamoci e sempre ricordamoci che si può riempirlo con i sonetti di Shakespeare.

Morgan-La MUSICA SERIA

A distanza di mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, le prime polemiche sembrano già essere nate…