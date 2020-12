Willie Peyote partecipa a Sanremo 2021 con Mai dire mai (La Locura)

Willie Peyote parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Mai dire mai (La locura). L’ufficialità è arrivata dalla viva voce di Sanremo durante la finalissima di Sanremo Giovani. Il direttore artistico del Festival l’ha presentato con queste parole: “Qualcosa di più da un rapper, quslcosa di diverso da un cantautore: le sue canzoni fotografano la realtà da un punto di vista sempre originale. E’ al suo primo Festival dopo essersi costruito una carriera grazie all’energia dei suoi concerti. E’ pronto a stupirci“. Guglielmo Bruno (questo il suo vero nome) si presenterà con il brano “Mai dire mai (La Locura)“. “Avrò un’orchestra a disposizione, spero di essere all’altezza. Ci vuole sempre la locura“, ha detto.

Ma chi Willie Peyote? Al suo primo Festival, è uno delle voci più interessanti e innovative degli ultimi anni (anche se il pubblico tradizionale di Rai1 non avrà mai sentito nominare il suo nome). Nasce a Torino, laureato in Scienze Politiche, il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’ America settentrionale. Willie è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. La sua vita è cambiata nel 2014 quando decise di licenziarsi dal call center in cui lavorava per concentrarsi sul percorso musicale. La sua bio di Spotify recita: “Nichilista, torinese e disoccupato perché dire rapper fa subito bimbominkia e dire cantautore fa subito festa dell’unità“.

Sul suo curriculum ci sono le partecipazioni al Premio Tenco, una collaborazione all’ultimo disco dei Subsonica, duetti con gli Ex-Otago e Shaggy. Tra i suoi successi spiccano “Ottima scusa” (più di 5 milioni di views su Youtube) e “La tua futura ex moglie“. Un suo brano, “Io non sono razzista ma…“, ha fatto arrabbiare la destra italiana. Il suo lavoro risale a novembre 2020. Il titolo? “La depressione è un periodo dell’anno”, un singolo che racconta con amarezza e lucidità il periodo di difficoltà dovuto al Covid-19.