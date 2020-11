I Desideri sono in gara questa sera, ad Ama Sanremo, con il brano “Lo Stesso cielo” che aspira ad essere tra le canzoni selezionate per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Loro stessi via Instagram, hanno dato l’appuntamento ai fan per la diretta di stasera:

Domani sera alle 22.45, finalmente, ci esibiremo durante la trasmissione “AmaSanremo” in diretta su Rai Uno condotta da Amadeus.

Siamo carichi ma, abbiamo davvero bisogno di voi. Oltre ai giudizi della Commissione Musicale e della Giuria Televisiva, sarà importantissimo il televoto per tentare l’accesso alla finale del 17 dicembre.

Ecco il profilo ufficiale del duo

Qui, invece, il video ufficiale della canzone. A seguire il testo di “Lo stesso cielo”.

Io ti guardavo e tremavi

con le mani frenavi i miei baci

non avevi paura di me

ma solo di aprire il tuo cuore agli estranei

ancora una volta

puoi farlo per l’ultima volta

sono anch’io come te

E’ lo stesso dolore che avevo negli occhi

e che mi ha fatto crescere

nelle notti davanti a un computer

mille storie con frasi incompiute

non riuscivi mai a chiedere aiuto

e scappavi cercando un riparo sicuro

dalla gente, peggio delle iene

non volevi più farti vedere

siamo come due foglie che tremano al vento

ma siamo anche bravi a cadere

Comm’è pistole pure è parole fanno male

e na ferit apert ngopp o core nun se vede

ce sta ma nun se vede

noi non avremo paura di restare al buio

siamo due stelle cadute nello stesso cielo

lo stesso cielo

E’ parole fanno rumore

so comm e colp rè pistol

si parl fort o parl chian

fai sempre male si me spar

e o dulor chiù letal

tò tien arint e nun se ver

pecchè quand soffre o core

a volte è pegg ro velen

e certa gente non lo sa

che le parole fanno male

e si credono invincibili

davanti a un cellulare

certa gente è peggio delle iene

tu sei bella e ora fatti vedere

guarda le foglie che tremano al vento

e sorridi

mentre le vedi cadere

Comm’è pistole pure è parole fanno male

e na ferit apert ngopp o core nun se vede

ce sta ma nun se vede

Noi non avremo paura di restare al buio

siamo due stelle cadute nello stesso cielo

lo stesso cielo

Voglio togliere quella spina nel tuo cuore

sentire il tuo battito senza dolore

sei come il rumore delle onde del mare

voglio essere il sale per le tue ferite

sentire il tuo cuore che ritorna a ridere

schiacciare dentro di te quelle vipere

che ti hanno fatto male per davvero

ora guardami e andiamo oltre il limite

Noi non avremo paura di restare al buio

siamo due stelle cadute nello stesso cielo

lo stesso cielo

lo stesso cielo