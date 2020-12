Fasma parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Parlami. L’ufficialità è arrivata dalla viva voce di Amadeus durante la finalissima di Sanremo Giovani. Il direttore artistico del Festival l’ha presentato con queste parole: “E’ stato la vera rivelazione di Sanremo Giovani dello scorso anno con 25 milioni di visualizzazioni. La sua presenza nella categoria Big è il miglior augurio per le Nuove Proposte“. Il rapper ha detto: “E’ stato un anno pieno di scoperte, siamo rimasti dentro le case dele persone anche senza la tv“.

Al secolo Tiberio Fazioli, Fasma è un rapper romano che spopola sul web e nelle classifiche. Il grande salto è avvenuto a Sanremo 2020 con il brano “Per Sentirmi Vivo” (terzo in classifica, vittorioso negli streaming) ma prima c’è stata tanta gavetta e tanti successi. Come “Marylin M“, presentata sul palco del Summer Festival di Canale 5 e certificata disco d’oro. O come “Tu sei Fasma“. “Non sono andato là con la voglia di vincere. Avevo solo voglia di spaccare il palco. La nostra vera vittoria è stata suonare su quel palco. Noi siamo usciti da quell’esperienza con ancora più fame”, ci aveva raccontato in un’intervista.

Qualche curiosità su di lui. Si è avvicinato al rap grazie a Eminem. Tra le sue influenze principali ci sono XXXTentacion e Post Malone. Si è esibito sul palco del Primo Maggio.