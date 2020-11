Sì è conclusa ieri, con la quinta puntata in diretta su Rai Uno, l’avventura di AmaSanremo. Durante gli appuntamenti trasmessi in seconda serata, si sono sfidati 4 cantanti arrivati fino alle ultime fasi di selezione per ottenere un posto sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2021. Di loro, solo due sono riusciti ad ottenere il pass, di fronte a una giuria e al televoto.

La giuria che ha accompagnato Amadeus in questo viaggio era composta da Morgan, dopo il Festival dello scorso febbraio che l’ha visto protagonista di una rumorosa e chiacchierata partecipazione con Bugo (e l’interrogativo diventato cult, “Che succede?” nella loro ultima esibizione interrotta in coppia), Piero Pelù, che proprio l’anno scorso ha debuttato in gara al Festival con Gigante, Luca Barbarossa, che il Festival l’ha vinto nel 1992 con “Portami a ballare” e Beatrice Venezi, una giovane donna che si è fatta strada nel mondo della musica classica.

Sono dieci, quindi, due per puntata, i finalisti di AmaSanremo. Tra questi solo 6 potranno ottenere un posto tra le Nuove proposte del Festival 2021. A loro si aggiungeranno due artisti selezionati da Area Sanremo per un totale di 8 cantanti in gara.

Ecco i nomi dei dieci cantanti che rivedremo il 17 dicembre 2020, in prima serata, su Rai Uno, per l’ultima selezione prima del Festival di Sanremo 2021.

Durante l’appuntamento, verranno svelati anche i nomi ufficiali dei Big che sono stati selezionati per l’evento. In una recente intervista, Amadeus ha parlato della prossima edizione della kermesse musicale, anticipando le sue intenzioni:

Senza pubblico Sanremo non è Sanremo. Questo è chiaro a tutti: azienda, sponsor, Comune. Speriamo solo di arrivare a marzo con la pandemia sotto controllo sapendo che bisognerà comunque riorganizzare tutto: teatro, sala stampa e città. La gente deve poter venire e star tranquilla e sicura. Di sicuro né i cantanti né gli ospiti dovranno salire sul palco senza nessuno davanti. Magari su mille posti se ne potrebbero occupare quattrocento

WrongOnYou – Lezioni di Volo

M.E.R.L.O.T. – Sette volte

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Le Larve – Musicaeroplano

Gaudiano – Polvere da sparo

I Desideri – Lo stesso cielo

Avincola – Goal

Hu – Occhi Niagara

Folcast – Scopriti

Davide Shorty – Regina