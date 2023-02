Sanremo 2023 torna questa sera, 9 febbraio, con la terza serata, in diretta dalle 20.30 su Rai 1, con la conduzione di Amadeus, affiancato da Gianni Morandi per tutte e cinque le puntate. Co-conduttrice, invece, dopo Chiara Ferragni nella puntata d’esordio e Francesca Fagnani nella seconda serata, sarà Paola Egonu. A cantare saranno tutti e 28 i cantanti in gara, pronti per salire di posizione dopo la classifica generale della Sala Stampa, resa nota nelle scorse ore (e che vede primeggiare Marco Mengoni con “Due vite”). A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sulla terza serata del Festival che noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Sanremo 2023, terza serata 9 febbraio, i cantanti in gara

Come anticipato, saranno tutti e 28 i cantanti in gara ad esibirsi, questa sera, 9 febbraio, a Sanremo 2023. Non è ancora stata annunciata la scaletta -verrà resa nota fra poche ore, giovedì mattina, durante la conferenza stampa- qui sotto potete rivedere la classifica generale della Sala Stampa:

28 Sethu, Cause Perse

27 Shari, Egoista

26 Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima)

25 Will, Stupido

24 LDA, Se poi domani

23 Olly, Polvere

22 gIANMARIA, Mostro

21 Modà, Lasciami

20 Ariete, Mare di guai

19 Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

18 Articolo 31, Un bel viaggio

17 Mr Rain, Supereroi

16 Levante, Vivo

15 Cugini di Campagna, Lettera 22

14 Paola e Chiara, Furore

13 Colla Zio, Non mi va

12 Mara Sattei, Duemilaminuti

11 Leo Gassmann, Terzo cuore

10 Ultimo, Alba

09 Rosa Chemical, Made in Italy

08 Giorgia, Parole dette male

07 Lazza, Cenere

06 Coma_Cose, L’addio

05 Elodie, Due

04 Tananai, Tango

03 Madame, Il bene nel male

02 Colapesce Dimartino, Splash

01 Marco Mengoni, Due vite

Sanremo 2023, terza serata 9 febbraio, scaletta

(in aggiornamento)

Sanremo 2023, terza serata 9 febbraio, ospiti

Ospiti di questa terza serata saranno I Maneskin (accompagnati da Tom Morello) e anche Peppino di Capri. Gianni Morandi canta con Sangiovanni il brano Fatti rimandare dalla mamma, versione inedita per i 60 anni della canzone.

Co-Conduttrice della terza serata sarà Paola Enogu.

Dove vederlo in tv e streaming

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 sarà in diretta su Rai Uno dalle 20.35 circa con il Prima Festival e in streaming su RaiPlay. L’hashtag ufficiale per commentare, sui social, il Festival, è #Sanremo2023. Noi di Soundsblog seguiremo e commenteremo la puntata, con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto.