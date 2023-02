Gli Articolo 31 sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Un bel viaggio. E’ la prima partecipazione in gara sia per J-Ax che per DJ Jad, il duo infatti si riunisce dopo alcuni anni di stop in occasione della kermesse canora. Per DJ Jad c’è già stata un’esperienza sul palco dell’Ariston, ma da ospite. Nel 2010 (Festival condotto da Antonella Clerici) collaborò con Fabrizio Moro e con gli Jarabe de Palo, per la reinterpretazione del brano del cantautore romano Non è una canzone.

Articolo 31, Un bel viaggio, Autori Canzone

Il testo della canzone è scritto da Alessandro Aleotti (J-ax) Luca Aleotti (Grido) e Federica Abbate. La musica da Vito Perrini (DJ Jad), Wladimiro Perrini (Wlady), Antonio Colangelo e Daniele Silvestri (omonimo del celebre cantante. La produzione del brano è degli Articolo 31 e Wlady.

Articolo 31, Un bel viaggio, Significato Canzone

Testo quasi autobiografico, Ax e Jad mettono a paragone ciò che sono stati con le persone che son diventate oggi dando risalto a quella responsabilità e maturità che improvvisamente li ha fatti diventare adulti. Il successo degli anni di gloria del duo ha poi lasciato spazio ad una scissione che è stata vissuta con sofferenza da parte di entrambi, visto l’affetto che li lega.

Una divisione che si è risolta in un’amicizia ritrovata, consapevole e fortificata dall’esperienza e da quella stessa crescita di cui parlano in Un bel viaggio, quel viaggio che li ha uniti (pure nella lontananza).

Nel settembre 2018, in occasione dei 25 anni di carriera, Ax annunciò di aver riallacciato i rapporti con DJ Jad tramite Instagram così:

“Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa: non voglio prendere per il cu*o nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera: i primi 10 anni negli Articolo 31. Un’intera generazione è cresciuta ascoltando ‘L’italiano medio’, ‘la mia ragazza mena’, ‘2030’, ‘Così Com’è’, ‘Ohi Maria’ e tanti altri pezzi e sembrerebbe assurdo far finta con voi che questa storia non sia mai successa. Inoltre io e Jad abbiamo fatto finalmente pace“.

Articolo 31, Un bel viaggio, testo canzone