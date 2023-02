Giorgia è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Parole dette male. Con questo brano Giorgia torna in gara al Festival a distanza di ventidue anni dall’ultima partecipazione con Di sole e d’azzurro, con la quale nel 2001 si classificò seconda dietro a Luce (tramonti a nord est) di Elisa.

Parole dette male: autori

Il testo di Parole dette male è di Alberto Bianco, Francesco Roccati, Massimiliano Dagani e Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla. Alberto Bianco e Francesco Roccati firmano anche la musica della canzone.

Giorgia, Parole dette male: significato canzone

A Tv Sorrisi e Canzoni Giorgia ha raccontato che il “brano parla della capacità nella vita di lasciare andare: un’esperienza, un’amore…”. In un video per la pagina Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto: “Parole dette male è una canzone scritta da Alberto Bianco che mi è arrivata come se quasi l’avessi scritta io, nel senso che veramente racconta di qualcosa che conosco molto bene. Che cos’è questo qualcosa che conosco molto bene? È un sentimento di lasciare andare, trasformare anche una malinconia, una sensazione di qualcosa che non c’è più in una forza verso il presente e il futuro, possibilmente. Quindi qualcosa che si impara, che si deve imparare, che difficilmente uno già sa fare, soprattutto quando si tratta di sentimenti, di emozioni”.

Con Parole dette male Giorgia, oltre a tornare a Sanremo a ventidue anni di distanza dall’ultima volta, anticipa un altro tassello del suo nuovo album Blu, che uscirà il prossimo 17 febbraio. Il singolo Normale, rilasciato lo scorso 4 novembre, ha anticipato il progetto, che arriva a più di sei anni di distanza dall’album Oronero. Proprio la prevendita del nuovo album di Giorgia, ha fatto sì che nelle scorse settimane venisse spoilerato, prima del tradizionale numero di Tv Sorrisi e Canzoni, il testo di Parole dette male.