Leo Gassmann è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Terzo cuore”.

Leo Gassmann, Terzo cuore, autori canzone

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, una delle band più in voga di questi anni e che ha partecipato al Festival nel 2020 con “Ringo Starr”, classificandosi terza. Oltre a Zanotti, il brano vede la collaborazione dello stesso Gassmann, di Marco Paganelli e Giorgio Pesenti.

“Riccardo lo considero un fratello maggiore, una guida, un amico”, ha scritto Gassmann a proposito di Zanotti. “Mi ha fatto tornare bambino e ha creduto in me fin dall’inizio. Incontrare persone come lui mi da tanta speranza perché testimonia il fatto che i buoni nella vita possono ancora vincere l’oscurità. Abbiamo lavorato notte e giorno in studio per realizzare Terzo Cuore, mettendoci il sangue, condividendo pensieri, sogni, paure”.

Leo Gassmann, Terzo cuore, significato canzone

Con questo brano, Gassmann (che vinse nella categoria Giovani nel 2020 con “Vai bene così”) vuole parlare di un amore finito ma mai dimenticato. Ci sono, infatti, tre cuori in ognuno di noi: uno per ridere, uno per superare gli ostacoli ed uno che soffre perché non riesce a dimenticare un amore. Un terzo cuore di cui canta Gassmann.

Il cantante ripercorre la storia d’amore, il tira e molla, le risate, ma anche, appunto, le difficoltà nel riuscire a lasciare andare un amore che non c’è più e, tra l’arrabbiato ed il sofferente, incolpa il terzo cuore che proprio non riesce a dimenticare il nome della sua amata.

Terzo cuore, ascolta la canzone

Terzo cuore, video ufficiale, Sanremo 2023

Terzo cuore, testo canzone

