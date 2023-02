Madame è in gara al Festival di Sanremo 2023 con Il bene nel male. Con questo brano Madame torna al Festival dopo la prima partecipazione nel 2021, quando con Voce raggiunse l’ottava posizione in classifica.

Madame, Il bene nel male: autori

Il testo di Il bene nel male è stato scritto dalla stessa Madame – “ci ho messo un’oretta” ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni – mentre la musica è stata composta da Bias (Nicolas Biasin), Brail (Iacopo Sinigaglia) e da Madame.

Madame, Il bene nel male: significato testo

“Protagonista della canzone è una prostituta che incontra un cliente di cui si era invaghita dopo un periodo di lontananza: lei ripensa a quanto è successo tra loro. Mi sono soffermata su quanto bene e male ci si scambia nei rapporti” ha spiegato Madame a Tv Sorrisi e Canzoni. In un video pubblicato sulla pagina Instagram del settimanale ha spiegato: “È una canzone d’amore dove parla una prostituta: io ho prestato la mia voce a una prostituta, a un personaggio che non sono io”.

Madame, già reduce da un’esperienza sanremese, arriva questa volta sulla riviera ligure non solo con un carico di attese maggiore, data la prova di sé che diede due anni fa con Voce, con la quale raggiunse anche un buon ottavo posto, ma anche con una serie di polemiche, legate soprattutto alle scorse settimane, circa la sua partecipazione dopo che è stata iscritta nel registro degli indagati per una vicenda legata a dei falsi Green Pass.

La polemica, attutita dalla scelta di Amadeus di confermarla in gara, non dovrebbe intaccare il suo percorso festivaliero, che farà da preludio a un nuovo album a cui la giovane artista sta lavorando ormai da diversi mesi e che dovrebbe uscire entro la fine del 2023. Il bene nel male, quindi, si annuncia come l’incipit di un progetto ben più ampio.