Mara Sattei è in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Duemilaminuti”. Nell’estate 2022 è stata protagonista della sopracitata La dolce vita con Fedez e Tananai, Mara ne canta il ritornello che è poi diventato tormentone.

Ha collaborato con numerosi artisti della scena hip hop e rap a partire da suo fratello, già noto, Tha Supreme anche conosciuto semplicemente come Thasup. Nel 2020 è nel remix del brano Dilemme di Lous and the Yakuza, in Spigoli di Carl Brave e Altalene di Bloody Vinyl. Nel 2021 in Tuttecose con Gazzelle e nel 2022 in Vuoto dentro.

Mara Sattei, Duemilaminuti, autori canzone

L’autore del testo che segna l’esordio di Mara Sattei a Sanremo è davvero d’eccezione: è infatti Damiano David, il frontman dei Maneskin, vincitori dell’edizione del 2021 e dell’Eurovision nello stesso anno, poi lanciati a livello internazionale. David firma anche le musiche insieme a thasup (all’anagrafe Davide Mattei, fratello della cantante) ed Enrico Brun.

Mara Sattei, Duemilaminuti, significato canzone

Mara Sattei canta di un amore tossico, con la protagonista di questa storia che finalmente capisce di aver vissuto una relazione non sana con quello che credeva fosse un amore e che invece si è rivelata essere una persona che altro non ha fatto che sminuirla e farla sentire sempre in colpa.

Il titolo della canzone si riferisce al tempo necessario per rendersi conto del male provocato da quella relazione, che dai danni psicologici è passata anche a quelli fisici, con abuso di alcol e aggressioni che non hanno fatto altro se non sminuire l’autostima della protagonista della storia cantata.

Il brano si conclude chiedendosi se dall’altra parte, ci sia mai stato davvero amore o solo l’intenzione di approfittarsene, ma anche la consapevolezza che quella storia è servita a crescere, sebbene le conseguenze dolorose da essa provocate abbiano procurato ferite ancora aperte.

Duemilaminuti, ascolta la canzone

(in aggiornamento)

Duemilaminuti, video ufficiale, Sanremo 2023

(in aggiornamento)

Duemilaminuti, testo canzone

(in aggiornamento)