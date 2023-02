I Cugini di Campagna sono in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Lettera 22”.

I Cugini di Campagna, Lettera 22, autori canzone

A scrivere il testo della canzone è stata La Rappresentante di Lista, il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e che hanno partecipato alle ultime due edizioni di Sanremo con Amare e con il tormentone Ciao Ciao.

I Cugini di Campagna, Lettera 22, significato canzone

Il titolo della canzone non si riferisce alla celebre macchina da scrivere della Olivetti degli anni Cinquanta, ma ad una ventunesima lettera dell’alfabeto, che non esiste. E proprio sulla difficoltà di trovare le lettere, e quindi le parole giuste, per esprimersi verte la canzone.

Tra suoni contemporanei e riferimenti alla musica anni Ottanta, I Cugini di Campagna (al loro debutto a Sanremo) cantano della complessità nel riuscire ad esternare i propri sentimenti. E, una volta trovate le parole giuste, manca il tempo per poterle pronunciare. Il ritornello “Non lasciarmi solo, non lasciarmi qui” promette di farsi cantare da tutti.

Ecco le parole della band nel parlare del pezzo:

“Lettera 22, perché ci piace l’idea che sia una lettera a dare risalto alle parole di questo brano, che sono importanti. La Lettera 22 non c’è nell’alfabeto italiano: un po’ come le parole giuste che, spesso non si trovano per esprimere qualcosa di importante. Il brano, infatti, parla proprio di questo: trovare il modo giusto per raccontarsi con sincerità, per chiedere scusa, per superare un dolore. È anche, però, il nome di una Olivetti degli anni Cinquanta, una macchina da scrivere che si chiama proprio Lettera 22. A chi si domanda come mai portiamo un pezzo della Rappresentante di Lista, rispondo – dice Ivano – ho settantacinque anni e da ragazzino quando mi facevano ascoltare una canzone di uno della mia età, non mi piaceva. Sono obiettivo e so che a Sanremo voglio andare dialogando con i giovani. A colpirmi sono state subito la musica e armonie, che il direttore d’orchestra che è in me ha colto al volo. Ho arrangiato alla mia maniera pensando alla Cappella Sistina, lavorando anche sui testi, trovando la quadra, per un brano che ci calza a pennello”.

Lettera 22, ascolta la canzone

Lettera 22, video ufficiale, Sanremo 2023

Lettera 22, testo canzone

